Combustíveis voltam a ficar mais caros na segunda-feira

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir na próxima semana.

A partir da próxima segunda-feira, o preço médio do litro de gasóleo simples vai subir 9 cêntimos, ao passo que a gasolina 95 simples avança 3 cêntimos.

Ora, de acordo com as contas da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), os preços estão em 1,968 euros e 1,974 euros por litro. Caso se confirmem as estimativas, o gasóleo chega aos 2,058 euros e a gasolina 95 simples toca os 2,00 euros, em preços médios. Os números são estimativas apresentadas pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), que contactou fontes do setor.

Para haver mais certezas sobre as variações, fica a faltar que seja conhecida a decisão sobre o ISP. Recentemente, o Governo tem optado por aumentar o desconto no imposto sobre os combustíveis quando há um aumento de preços.

Falta depois que se conheça a subida ou descida no preço do petróleo bruto durante esta sexta-feira, nos mercados financeiros. Recorde-se que o preço tocou os 100 dólares pela primeira vez em cerca de dois meses, depois de os houthis ameaçarem cortar o acesso ao Canal do Suez, tendo atacado dois petroleiros da Arábia Saudita.