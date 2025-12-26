Combustíveis voltam a subir após semanas de descida

Os preços dos combustíveis voltam a subir na próxima semana, colocando um ponto final nas quedas das últimas semanas. Segundo o ACP, a partir de segunda‑feira a gasolina ficará cerca de um cêntimo mais cara e o gasóleo meio cêntimo mais caro — pelo que o litro de gasóleo simples deverá situar‑se em aproximadamente 1,530 euros e a gasolina simples 95 em 1,661 euros, com base nas médias divulgadas pela DGEG.Estas subidas interrompem quatro semanas consecutivas de descida no diesel e cinco na gasolina, que tinham reduzido os preços acumuladamente em 10,7 cêntimos e 8,1 cêntimos, respetivamente. Os valores finais podem ainda variar consoante o comportamento das cotações do Brent esta sexta‑feira, a evolução cambial e as diferenças entre postos de abastecimento, uma vez que os preços publicados resultam da média praticada pelas gasolineiras.Os mercados petrolíferos exibem hoje alguma recuperação: os contratos futuros do Brent avançam cerca de 0,18%, para 62,37 dólares por barril, em sessões com pouca negociação após o Natal, com investidores a avaliarem riscos de abastecimento ligados a tensões geopolíticas. Ainda assim, perspetiva‑se que o preço médio anual do crude registe a maior quebra desde 2020, devido ao aumento da produção por parte da OPEP+ e de produtores fora do cartel, que poderá gerar excedentes no mercado no próximo ano. .Governo admite medidas para combustíveis se existirem subidas significativas e duradouras