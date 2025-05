Comissão do PRR continua até ver, mas riscos de atrasos nas reformas subiram com crise política

A comissão que avalia o andamento "material", no terreno, das reformas e dos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai continuar em funções e o seu presidente, Pedro Dominguinhos, garante que a demissão iminente do primeiro-ministro e do governo (que apontou os membros da referida comissão) em nada "diminui" a capacidade do organismo até porque não houve qualquer decisão no sentido de exonerar esta administração.