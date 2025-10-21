Comissão Europeia apoia projetos de literacia mediática com três milhões

A Comissão Europeia vai disponibilizar 3 milhões de euros para projetos de literacia mediática, cujas propostas podem ser apresentadas até 11 de março de 2026, segundo foi hoje anunciado.O objetivo é apoiar "projetos que visam reforçar a consciencialização e as competências das pessoas na navegação dos meios de comunicação social e no mundo 'online'. A capacidade dos cidadãos de avaliarem criticamente os conteúdos com os quais interagem e de tomarem decisões informadas é crucial para conter a disseminação da desinformação", explica a Comissão, em comunicado.Estes projetos "devem ser inovadores, podem funcionar tanto 'online' como 'offline', devem tornar a literacia mediática mais envolvente e devem ajudar os profissionais de literacia mediática a adaptarem-se a novos formatos e tendências de consumo".O período para a apresentação de propostas está aberto até 11 de março do próximo ano, estando inserido no Programa Europa Criativa..Governo lança site LEME com recursos de literacia mediática