Comissão Europeia aprova 8.º pagamento do PRR no valor de 1,1 mil milhões

A Comissão Europeia emitiu uma avaliação preliminar positiva ao 8.º pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), reconhecendo o cumprimento de 34 marcos e metas e abrindo caminho a um desembolso de aproximadamente 1,1 mil milhões de euros — 828,8 milhões em subvenções e 286 milhões em empréstimos.

O pedido foi formalmente submetido em 14 de novembro de 2025, acompanhado das evidências exigidas pelas autoridades comunitárias. Com este novo desembolso, o acumulado recebido por Portugal sobe para 14.959 milhões de euros, o que representa 68% da dotação total do PRR, enquanto a taxa de execução de marcos e metas atinge 61%.

O pacote aprovado inclui 23 investimentos e seis reformas estratégicas direcionadas a áreas com impacto económico direto, como a descarbonização da indústria, a transição energética, a inovação empresarial, a formação e qualificação de recursos humanos e a modernização da Administração Pública. Estes projetos visam acelerar a atividade económica, gerar emprego e melhorar serviços essenciais.

O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, citado em comunicado, salienta que “esta decisão reforça o progresso sólido de Portugal na implementação de reformas e investimentos estruturais, evidenciando consistência e rigor na execução do PRR”. Acrescenta também que “a confiança da Comissão Europeia é fundamental para garantir estabilidade, ajudando a estimular o investimento e criando condições para um país mais competitivo e inovador”.