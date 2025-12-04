Comissão Europeia divulga roteiro para emprego de qualidade na UE

A Comissão Europeia apresentou esta quinta-feira, 4, um roteiro para a criação e manutenção de empregos de qualidade e lançou uma consulta pública a parceiros sociais sobre esta temática.O Roteiro para o Emprego de Qualidade centra-se em áreas como a criação de emprego e a promoção de boas condições de trabalho, como a promoção de salários adequados.O executivo comunitário, de acordo com um comunicado, quer ainda apoiar a modernização empresarial e apoiar também os trabalhadores nas transições ecológica e digital através do desenvolvimento de competências e da informação.O roteiro, elaborado após um processo de consulta que incluiu os parceiros sociais europeus, centra-se ainda na aplicação dos direitos laborais existentes, reforçando o diálogo social e a contratação coletiva.A Comissão lançou também hoje uma primeira fase de consulta – destinada apenas a parceiros sociais - sobre futura legislação sobre o emprego de qualidade.A consulta sobre o futuro Regulamento Empregos de Qualidade, que decorre até 29 de janeiro de 2026, abrange temas como higiene e segurança no trabalho, subcontratação, gestão algorítmica e Inteligência Artificial, entre outros..Bruxelas. Mercado laboral português vai continuar bom, com criação de emprego forte e desemprego baixo