Comissão Europeia quer ajudar países terceiros a investir em energia limpa

A Comissão Europeia propôs hoje um orçamento de 200 mil milhões de euros para o novo instrumento Europa Global, para apoiar países terceiros na opção por energias limpas, no âmbito do Portal Global."Com um orçamento proposto de 200 mil milhões de euros (ME) para o período de 2028-2034 e uma meta de 30% de despesa destinada ao clima e ao ambiente, é proposto um novo instrumento Europa Global para apoiar os países parceiros na adoção de estratégias credíveis de ação climática e para estimular a procura nos setores industriais limpos", refere a Comissão Europeia em comunicado.Este financiamento, no âmbito da estratégia Portal Global tem como meta investir em projetos de adaptação e resiliência climática, bem como o apoio à criação de modelos de negócio voltados para a adaptação climática, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento.O executivo comunitário destaca que uma parte significativa de toda a cadeia de valor das tecnologias limpas está altamente concentrada — sobretudo na China — e muitas regiões do mundo não têm acesso à produção das tecnologias limpas de que necessitam, o que se pretende contrariar com recurso a parcerias mutuamente benéficas.O plano propõe ainda reforçar a capacidade de fabrico de tecnologias limpas da UE, de modo a atingir 15% do mercado tecnológico mundial, melhorando simultaneamente a competitividade industrial europeia.De acordo com dados da Comissão, em 2024, foram investidos 1,0 biliões de euros em energia baseada em combustíveis fósseis, contra 2,0 biliões de euros em energia limpa — uma proporção de dois para um a favor da energia limpa.Os investimentos em energia limpa aumentaram 78% desde 2015, ano em que foram aplicados 1,4 biliões de euros em energia fóssil e 1,1 biliões de euros em energia limpa.A quota da União Europeia nestes investimentos em energia limpa foi de 19%, o que corresponde a 334 mil milhões de euros, representando um aumento total de 111% desde 2015.A UE demonstrou que o seu modelo de descarbonização funciona bem como modelo de crescimento, reduzindo as suas emissões de gases com efeito de estufa em 37% entre 1990 e 2023, enquanto a economia do bloco cresceu 68% durante o mesmo período.Atualmente, a UE produz apenas 6% das emissões globais de gases com efeito de estufa, sendo que os membros do G20 são responsáveis por 80% das emissões globais de gases com efeito de estufa.