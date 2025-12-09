Comissão Europeia quer reforçar controlos de produtos alimentares importados

A Comissão Europeia quer reforçar os controlos sobre produtos alimentares, animais e vegetais que entram na União Europeia (UE), propondo aumentar as auditorias em países terceiros e nas fronteiras.Estas medidas, segundo um comunicado do executivo comunitário, irão garantir que a UE mantém dos mais elevados níveis de segurança alimentar e que os produtores europeus mantêm condições equitativas face aos concorrentes.O executivo comunitário quer, concretamente, um aumento de 50% no número de auditorias realizadas a países terceiros ao longo dos próximos dois anos, mantendo o nível de controlo nos países da UE.As auditorias aos Postos de Controlo Fronteiriço europeus para verificar que os Estados-membros estão a realizar inspeções fronteiriças em conformidade com os requisitos deverão aumentar 33% e será feita também uma monitorização mais apertada de produtos e países não conformes, com aumento da frequência das verificações sempre que necessário. .UE chega a acordo sobre mecanismo para taxar produtos importados com carbono