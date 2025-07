Comissões de utentes criticam falhas em horários e frequências da Carris Metropolitana

"De uma forma substancial melhorou, agora continua a ser insuficiente para um concelho tão grande e acho que é necessário continuar a investir [em] mais autocarros, com mais regularidade, com mais presença e intensidade", considerou Miguel Rato, da Comissão de Utentes da Linha de Sintra (CULS), porque "durante as horas de ponta as coisas funcionam", mas ao fim de semana e à noite é necessário reforçar a oferta.