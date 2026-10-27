Como colocar no mercado as 250 mil casas vagas identificadas nos Censos? Especialista apresenta soluções

Os Censos de 2021 identificaram a existência de 248.534 casas vagas no país em boas condições para venda ou arrendamento, mas que estão fora do mercado. E como trazer essas habitações para o mercado e a preços ajustados aos rendimentos dos portugueses? Hélder Batista, empresário do setor imobiliário e vice-presidente da Associação Portuguesa de MLS (Multiple Listing Service, ou, em português, Serviço de Listagem Múltipla), propõe um trabalho de proximidade com os proprietários, à semelhança do programa Scottish Empty Homes Partnership, e uma monitorização contínua dos resultados.

Segundo relata este especialista, que soma cerca de duas décadas de experiência no setor, a Escócia financia, através da Scottish Empty Homes Partnership, equipas de técnicos municipais que contactam os proprietários das casas vazias e os ajudam a desbloquear eventuais problemas dos imóveis. "Em 2024-25, regressaram ao uso 2066 casas, o melhor ano de sempre, e quase 13 mil desde 2010", diz.

Hélder Batista dá ainda outro exemplo. A Irlanda empresta ao proprietário, sem juros, até 80 mil euros por casa para obras. O imóvel fica arrendado à autarquia ou a uma associação de habitação por um período de cinco a 25 anos, com uma renda abaixo do preço de mercado. Com esta solução, "o dono recupera o imóvel, paga o empréstimo através de um desconto na renda e passa a recebê-la da própria autarquia", diz. "O Estado ganha uma casa acessível sem ter de a construir".

Para além de uma possível importação destes exemplos, o empresário sugere medidas como o "apoio a obras ou benefício fiscal em troca de um contrato de duração definida a renda acessível, nos concelhos onde há procura" e "alguém no terreno a bater à porta destes proprietários". Na sua opinião, a monitorização dos apoios é essencial. "Considero indispensável medir quantas casas regressam efetivamente à utilização, a que rendas, em que concelhos e graças a que medidas". Para Hélder Batista, "sem esse indicador, daqui a três anos estaremos a discutir o mesmo número".