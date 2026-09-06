Como o novo Pixel Watch consegue prever o risco de hipertensão sem ter um sensor de tensão arterial

A hipertensão afeta mais de 1,3 mil milhões de pessoas em todo o planeta e a Organização Mundial de Saúde calcula que mais de 500 milhões de adultos vivam com a pressão cronicamente elevada sem manifestar um único sintoma evidente. Por desgastar silenciosamente o músculo cardíaco, a função renal e os vasos cerebrais ao longo de décadas, a condição ganhou a alcunha clínica de “assassino silencioso”. Por isso, tudo o que ajudar a identificar precocemente esta condição é bem-vindo.

Com o anúncio da funcionalidade de tendências de tensão arterial para a linha Pixel Watch - a estrear no novo Watch 5 e no ecossistema Google Health -, a tecnológica norte-americana propõe uma rutura metodológica com mais de um século de prática médica. Ao contrário dos tensiómetros tradicionais ou de abordagens de outras marcas de tecnologia, o relógio não integra qualquer câmara de ar insuflável, não possui sensores piezoelétricos dedicados e dispensa calibrações periódicas com recurso a aparelhos de braço. A solução, segundo a empresa, reside na fusão entre a física hemodinâmica e modelos de Inteligência Artificial à escala populacional, transformando a leitura dos reflexos de luz sob a pele num mapa preditivo da rigidez vascular humana.

A física da luz: o que o pulso revela sobre a pressão

A tensão arterial é uma grandeza mecânica: corresponde à força exercida pelo fluxo sanguíneo contra as paredes elásticas das artérias durante a sístole (contração) e a diástole (relaxamento). Um sensor ótico de pulso, assente em fotopletismografia (PPG) - o mesmo que mede os batimentos cardíacos -, não contacta com o interior dos vasos, nem mede diretamente essa força em milímetros de mercúrio (mmHg). O que faz é emitir luz contra a derme e registar quanta desta é absorvida e refletida pela hemoglobina a cada fração de segundo.

Sempre que o coração bombeia sangue, gera uma onda de pressão que percorre a árvore arterial, expandindo temporariamente os capilares no pulso. A forma e a velocidade dessa expansão dependem diretamente da elasticidade dos vasos. Em artérias jovens e saudáveis, o vaso amortece o fluxo: a onda viaja a velocidade moderada, desenhando uma curva ótica suave com uma quebra nítida (o entalhe dicrótico, provocado pelo fecho da válvula aórtica).

Já na hipertensão crónica, as paredes perdem elastina e sofrem remodelações estruturais profundas. Neste cenário, os vasos comportam-se como tubos endurecidos - funcionando mais como uma mangueira de plástico rígido do que como um amortecedor flexível. A velocidade de propagação da onda dispara, a inclinação sistólica torna-se vertical e abrupta, e as reflexões da periferia vascular chocam precocemente com a onda principal, deformando a geometria do sinal ótico.

Esta alteração morfológica minúscula é mensurável. O relógio analisa a velocidade e a microdeformação dessa onda através de Análise da Onda de Pulso (Pulse Wave Analysis), extraindo indicadores indiretos de rigidez arterial.

O desafio do movimento

A teoria de que a onda ótica reflete a rigidez vascular é conhecida há décadas pela medicina. O obstáculo à sua aplicação prática num relógio de consumo residia no ruído: qualquer passada, gesto ou ligeiro desvio da bracelete provoca artefactos mecânicos que destroem os microdetalhes do sinal capilar.

Para tentar ultrapassar este bloqueio, a Google reestruturou a arquitetura física e computacional do relógio, como documentado na publicação especializada IEEE Sensors Letters. O dispositivo substituiu o emissor ótico único por uma matriz multiponto (Multipath PPG) com dez canais independentes, projetando luz em múltiplos ângulos e frequências. Se o relógio oscilar ou perder contacto ideal numa zona da pele, os recetores vizinhos continuam a recolher a passagem do sangue.

Em simultâneo, os dados destes dez canais são filtrados localmente por uma rede neuronal convolucional com dilatação temporal (temporally dilated CNN) de 15 camadas. Treinada em mais de 10 mil horas de dados em condições de vida livre e treinos desportivos, esta rede on-device separa o movimento do braço da batimento biológica pura, debitando um sinal cardiovascular limpo a 1Hz sem sacrificar a autonomia da bateria.