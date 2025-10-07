Complemento Solidário para Idosos vai subir 40 euros em 2026, diz Montenegro

O Complemento Solidário para Idosos vai subir 40 euros, para um total de 670 euros em 2026. A medida vai estar inscrita no Orçamento do Estado, de acordo com a garantia dada por Luís Montenegro.O anúncio foi feito esta terça-feira, 7 de outubro, pelo primeiro ministro e presidente do PSD, em Évora, na reta final da campanha para as eleições autárquicas, que estão agendadas para domingo, dia 12 de outubro.O Complemento Solidário para Idosos é um apoio destinado a idosos e pensionistas de invalidez com baixos rendimentos que não recebem a prestação social para pessoas com deficiência. É entregue mensalmente aos destinatários..Orçamento mais "técnico" deverá facilitar viabilização pelo PS .Montenegro confiante na aprovação do Orçamento de Estado.Despesa com Complemento Solidário para Idosos está descontrolada