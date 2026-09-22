Compra na Temu ou na Shein? Nova taxa vai abranger todas as encomendas

Até aqui, encomendas superiores a 150 euros que chegam de fora da UE pagam uma taxa de três euros. A partir de novembro, todas as encomendas estarão abrangidas.

Em causa está uma decisão da Comissão Europeia, divulgada através de um comunicado. Recorde-se que, no dia 1 de julho, o mesmo organismo decidiu que encomendas importadas de fora do bloco dos 27, por valores superiores a 150 euros, deixariam de estar isentas de direitos aduaneiros, passando a pagar uma taxa de três euros. A partir de novembro, todas as encomendas extra-UE estarão abrangidas, independentemente do preço.

O objetivo de Bruxelas passa por taxar as "importações de e-comerce de baixo valor", pode ler-se. Na prática, estão em causa plataformas como Temu e Shein (sediadas na China), que sobrecarregam, por exemplo, o sistema de recolha de lixo e reciclagem dos países europeus.

Os dados são claros e indicam que em 2025, a UE importou cerca de 5,9 mil milhões de artigos de baixo valor. Destes, mais de 90% chegaram da China.