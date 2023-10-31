Mais de um terço dos portugueses faz compras nas redes sociais

Comprar online, em especial através das redes sociais continua a ser uma experiência muito satisfatória para os consumidores nacionais. Tanto, que apesar deste número ter decrescido este ano - de 37,4% para 34,8% - mais de um terço dos portugueses com perfil criado já comprou alguma coisa através destas plataformas..Para estes consumidores os níveis de satisfação com a experiência estão "em alta e subiram para um valor médio de 8.3, numa escala de 1 a 10", diz o estudo da Marktest, "Os Portugueses e as Redes Sociais"..Conforme diz o documento, o Facebook continua a reunir a preferência dos lusos para este género de aquisições, "com mais de 60% de referências entre quem assume já o ter feito", mas o Instagram está a ganhar terreno e consegue 30% de compradores online. Roupa, calçado e artigos para o lar são os produtos mais adquiridos através dos perfis das redes sociais, dizem os participantes no estudo..Quanto aos que não compram através das redes sociais, justificam com o facto de preferirem comprar em lojas ou noutros sites, ou por desconfiarem das compras via redes sociais. A falta de oportunidade para comprar assim é a outra resposta apresentada.