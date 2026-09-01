Comprar casa em Portugal ficou 7,5% mais caro no último ano

Os preços das casas em Portugal registaram um aumento de 7,5% em agosto de 2026, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo o índice de preços do idealista divulgado esta terça-feira.

O custo mediano por metro quadrado (m²) atingiu 3.207 euros. Em termos trimestrais, os preços mantiveram-se relativamente estáveis, com uma variação de apenas 0,3%.

No que diz respeito às capitais de distrito e regiões autónomas, os preços das casas à venda subiram em todas as 20 localidades analisadas.

As maiores valorizações anuais foram observadas em Faro (18,3%), Guarda (17,6%) e Bragança (17,5%), seguidas de Beja (17,4%) e Portalegre (17,3%). Outras cidades, como Leiria (17,2%), Vila Real (16,5%) e Coimbra (14,6%), também apresentaram aumentos significativos.

Em contraste, os preços subiram menos em Castelo Branco (10,6%), Setúbal (9,7%), Porto (9,4%) e Lisboa (3,2%). A capital portuguesa continua a ser a cidade mais cara para a compra de casa, com um preço mediano de 6.227 euros/m², seguida pelo Porto (4.324 euros/m²) e pelo Funchal (4.042 euros/m²).

A análise por distritos revelou que todos os 25 distritos e ilhas estudados apresentaram aumentos nos preços, exceto a ilha do Faial, que teve uma descida de 10,1%.

Santarém registou a maior subida anual, com 22,9%, seguida pela ilha do Pico (20,8%) e pela ilha Terceira (19,6%). Os preços em Lisboa, por sua vez, mantiveram-se em 4.759 euros/m², a mais elevada do país, seguida por Faro (4.202 euros/m²) e pela ilha da Madeira (3.795 euros/m²).

Em termos regionais, todas as regiões de Portugal também viram os preços das casas subirem nos últimos 12 meses.

O Centro registou a maior valorização, com um aumento de 14,1%, seguido do Alentejo (14%) e da Região Autónoma dos Açores (12,4%). A Área Metropolitana de Lisboa, com um preço mediano de 4.457 euros/m², continua a ser a região mais cara, embora tenha apresentado a menor subida (5%) em comparação com outras regiões.