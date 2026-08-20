Comprar casa fica mais difícil. Juros no crédito à habitação sobem para 3,135% em julho

A taxa de juro implícita no crédito à habitação subiu 3,4 pontos base (p.b.) em julho, para 3,135%. O valor médio da prestação e capital médio em dívida também aumentam.

De acordo com os dados do INE, divulgados esta quinta-feira, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 2,853% em junho para 2,910% em julho.

Olhando à totalidade dos créditos à habitação, a taxa alcançou 3,135% e o valor médio da prestação mensal subiu três euros face ao mês anterior e 20 euros face ao mês homólogo, para um total de 414 euros. Ao mesmo tempo, o capital amortizado representa 209 euros deste valor (50,5%), o que significa que os juros totais têm um peso de 205 euros (49,5%).

Dito isto, o capital médio em dívida subiu 598 euros, para um total de 79.463 euros. Para contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio foi registado em 182.446 euros, o que significa um disparo de 2.894 euros face a junho.