Para Patrícia Oliveira, professora do IPAM - Instituto Português de Administração de Marketing, e uma das coordenadoras da investigação – juntamente com Mafalda Ferreira, Pedro Miguel Oliveira e Svitlana Sousa Ostapenko –, existe uma tensão evidente entre a pressa de quem compra e o rigor exigido numa semana promocional. "Se uma das principais razões para utilizar a Inteligência Artificial é poupar tempo, até que ponto estará o consumidor disponível para investir parte desse tempo na validação da informação que recebe?", questiona a docente. Em respostas enviadas ao DN/Dinheiro Vivo, a investigadora sublinha que identificar um preço baixo não chega para garantir um bom negócio; é preciso conhecer o histórico do produto e comparar condições. E deixa um aviso: "Poupar tempo na pesquisa não deve significar poupar tempo na avaliação crítica da informação."

O retrato do comportamento das pessoas resulta de um questionário realizado online, que foi voluntário e anónimo, aplicado entre 28 de outubro e 12 de novembro a utilizadores de internet residentes em Portugal com 18 ou mais anos. O inquérito reuniu 1208 respostas válidas e, por assentar numa amostra não probabilística com um perfil mais jovem e digitalizado – idade média de 30 anos, 58% de mulheres e metade com o ensino secundário –, os autores ressalvam que os dados são indicativos e não extrapoláveis para o conjunto da população portuguesa. Ainda assim, Patrícia Oliveira destaca que o estudo capta uma mudança estrutural na forma como o consumidor pesquisa e constrói a decisão antes de comprar.

1 em cada 4 não consegue filtrar

E os números revelam um ponto cego preocupante: embora 52% dos utilizadores já tenham detetado informações incorretas, desatualizadas ou contraditórias, outros 25% admitem não conseguir avaliar se a resposta obtida estava certa ou errada, sendo que apenas 46% confirmam os dados noutras fontes com frequência, ou sempre.

Para Patrícia Oliveira, a forma estruturada e convincente como os modelos escrevem as respostas "podem levar o consumidor a confundir a qualidade da apresentação com a qualidade da informação". Na sua leitura, "o desafio da literacia digital já não reside apenas na capacidade de aceder à informação, mas, sobretudo, na capacidade de distinguir informação de qualidade de informação aparentemente credível".

Essa fragilidade agrava-se nas diferenças entre gerações. Na Geração Z (18 a 29 anos), onde a adoção atinge 91%, 70% recorrem às redes sociais para confirmar o que a IA diz, enquanto apenas 47% consultam comparadores. Já na Geração X (46 a 61 anos), 67% validam em sites especializados e comparadores, e só 36% usam redes sociais. Para a coordenadora do estudo, confirmar descontos nas redes sociais é arriscado, pois nesses espaços "coexistem conteúdos espontâneos, recomendações patrocinadas e mensagens de natureza promocional, cuja distinção nem sempre é evidente".

Apesar de 45% afirmarem que a IA já substituiu, total ou parcialmente, os motores de pesquisa tradicionais, o consumidor trava antes de abrir a carteira. Enquanto 51% aceitam delegar a comparação de alternativas, 65% recusam deixar a IA concluir uma compra sozinha (apenas 15% aceitariam fazê-lo). "O consumidor parece estar disponível para delegar o esforço associado à decisão de compra, mas não o controlo sobre essa decisão", resume Patrícia Oliveira.

A desconfiança sobe ainda mais perante a hipótese de publicidade encapotada: 58% confiariam menos se soubessem que há recomendações patrocinadas – rejeição que chega aos 68% na Geração X, o grupo que até é o que se diz mais satisfeito com a tecnologia (87%). Sem transparência, confirmação antes do pagamento (exigida por 64%) e dados rigorosos nos sites oficiais (onde 91% vão confirmar a informação), o algoritmo perde credibilidade antes mesmo de fechar negócio.

Automóvel: a corrida das marcas começa agora no algoritmo

Ninguém vai comprar um carro novo através de um simples chatbot, mas a escolha já começa a ser filtrada pela Inteligência Artificial. No estudo do Observatório IPAM, a categoria "Automóvel e mobilidade" surge como o quinto setor mais pesquisado (44%), num grupo de compras complexas liderado pela tecnologia (77%), eletrodomésticos (62%) e viagens (61%).

Como 70% usam a IA para descobrir marcas novas e 17% pedem recomendações sem indicar qualquer fabricante, o desafio passa pela visibilidade nas respostas dos assistentes. "Uma marca que não seja considerada nesta fase poderá nem sequer integrar o conjunto de alternativas que o consumidor avalia, independentemente da qualidade da sua oferta", alerta Patrícia Oliveira.