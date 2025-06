Compras na Black Friday aumentaram 12%

No que aos métodos de pagamento diz respeito, o MB Way ganhou destaque tanto nas compras online como nas físicas. Assim, houve um aumento de 63% de compras feitas através da internet que foram pagas por MB Way e um crescimento de 68% para as que foram feitas em loja. Detalha a SIBS que "utilização do MB WAY mantém assim a tendência de crescimento pela sua conveniência, simplicidade e segurança".