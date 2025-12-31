Compras na época natalícia sobem 8% e comércio 'online' cresce 19%

O número total de compras realizadas entre 01 e 24 de dezembro aumentou 8% face a 2024, tendo as compras no comércio 'online' crescido 19%, segundo dados do SIBS Analytics divulgados esta quarta-feira, 31 de dezembro.De acordo com a entidade gestora da rede Multibanco, o número total de compras na época natalícia de 2025 aumentou 8% e o valor cresceu 7%.O consumo 'e-commerce' continuou a tendência de crescimento ao registar um aumento de 19% no número e 14% no valor total de compras realizadas entre os dias 01 e 24 de dezembro, em comparação com o mesmo período de 2024."No total de compras, o peso do e-commerce representou 18% em número e 21% em valor", indica a SIBS.Esta análise concluiu também que o maior pico de transações foi no dia 24 de dezembro, com 446 transações por segundo a serem realizadas pelas 11:03.Segundo a SIBS, o MB WAY também se destacou no período natalício, com um crescimento de 21% em compras físicas e de 36% em compras ‘online’ face ao período homólogo de 2024, sendo que uma em cada cinco compras foram realizadas através deste meio de pagamento neste período.A análise feita pela SIBS considera compras em lojas físicas dos cartões portugueses na rede Multibanco e os pagamentos ‘online’ de cartões portugueses, incluindo os pagamentos com MB WAY..Restauração teve ano negro. Quebra de 20% no Natal e revéillon agrava encerramentos.O Bacalhau e como a nossa Ceia de Natal ficou mais cara por causa de Putin