Comprovativo de atividade de Al tem de ser entregue até quinta-feira

Os proprietários de alojamento local têm até quinta-feira para entregar comprovativo de atividade. Caso contrário a câmara municipal pode cancelar a licença. Nesta situação, estão 75% das licenças em Lisboa e 43% no Porto, segundo o Eco..Como explica este jornal, dos 20.033 registos ativos em Lisboa e a uma semana de terminar o prazo haviam sido entregues 4.730 pedidos de comprovativo, o que representa 23,6% do total de licenças ativas. Já no Porto, e até 30 de novembro, das 10 520 licenças ativas, foram submetidos 6.041 pedidos de comprovativo (57%)..Para já todos estes pedidos estão por analisar, sendo assim desconhecidos os que são válidos. Segundo o Mais Habitação, todas as licenças ativas que fiquem canceladas não poderão ser validadas novamente até 31 de dezembro de 2030, pelo menos. As licenças que se mantiveram, têm validade até 31 de dezembro de 2030, e passam a ser renovadas de cinco em cinco anos..O comprovativo de atividade tem de ser submetido na plataforma do e-balcão (Balcão Único Eletrónico).