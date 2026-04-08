Comércio a retalho na zona euro avança 1,7% em fevereiro face ao ano anterior

O volume do comércio a retalho na zona euro cresceu 1,7% em fevereiro de 2026 em termos homólogos, segundo dados divulgados esta quarta-feira, 8 de , pelo Eurostat. A análise por segmentos revela subidas distintas entre bens alimentares, não alimentares e combustíveis.

Mais concretamente, na zona euro as vendas anuais aumentaram 1% nos produtos alimentares, bebidas e tabaco, 2,3% nos produtos não alimentares (excluindo combustível automóvel) e 1,4% nos combustíveis vendidos em lojas especializadas.

Já no conjunto da União Europeia, os acréscimos foram de 0,9% nos alimentos, 2,3% nos não alimentares e 1,6% nos combustíveis.

Por países, entre os Estados‑membros com dados disponíveis, os maiores crescimentos homólogos verificaram‑se em Luxemburgo (+11,9%), Malta (+11,4%) e Bulgária (+7,3%). Pelo contrário, as maiores quedas anuais aconteceram na Roménia (-6,8%), Eslovénia (-3,5%) e Eslováquia (-2,4%).

Passando à variação mensal ajustada sazonalmente, o volume do comércio a retalho recuou 0,2% na zona euro e 0,3% na UE em fevereiro face a janeiro.

Na zona euro, as vendas mensais caíram 0,5% nos alimentos, mantiveram‑se estáveis nos não alimentares e subiram 0,7% nos combustíveis em lojas especializadas.

No agregado da UE, registaram‑se quedas de 0,5% nos produtos alimentares e de 0,2% nos não alimentares, enquanto os combustíveis cresceram 1%.

Entre os Estados‑membros, os maiores recuos mensais apareceram na Lituânia (-2,5%), Polónia (-2,4%) e Eslovénia (-2%). Em Malta (+2%), Bulgária (+1%) e em Chipre e Portugal (ambos +0,8%) verificaram-se os maiores aumentos.