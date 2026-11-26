Entre o início de novembro e o final de dezembro deverão ser criados quase seis mil novos postos de trabalho nos setores do retalho e logística. A estimativa é da Randstad Research, baseada nas séries históricas da população empregada do Instituto Nacional de Estatística, e abrange as épocas altas de compras do fim do ano, nomeadamente a Black Friday e o Natal.

De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira, 26 de novembro, a projeção indica que neste período deverão ser criados 5.970 novos postos de trabalho e que o emprego conjunto nos setores do retalho e logística registará um crescimento acumulado de 0,6% no final de dezembro, face a outubro de 2026, atingindo um total de 962 mil trabalhadores.

“Este balanço abrange toda a peak season: soma os cerca de 3.950 postos previstos para a Black Friday, em novembro, às mais de 2.020 contratações adicionais estimadas para dezembro, destinadas a responder ao pico do consumo natalício”, lê-se.

A estimativas apontam para que o setor do comércio, que inclui o comércio a grosso e o retalho, bem como a reparação de veículos automóveis e motociclos, concentre a grande maioria das contratações, com uma estimativa acumulada de 5.770 novos empregos (+0,8% face a outubro), devendo ultrapassar os 744 mil profissionais.

Aqui, as empresas procuram essencialmente assistentes de loja, repositores, operadores de caixa e assistentes de apoio ao cliente.

Já no setor dos transportes e armazenagem regista-se um reforço acentuado em novembro para assegurar as operações da Black Friday, estabilizando depois em dezembro. Mesmo assim, deverá encerrar a época com um saldo positivo de 200 trabalhadores adicionais (+0,1% face a outubro), o que perfaz quase 218 mil empregados na área logística.

Operadores de armazém, preparadores de encomendas (order pickers e packers), operadores de empilhador e motoristas de distribuição ligeira e de última milha (last mile) são os profissionais mais procurados nesta época.

“A análise integrada dos últimos dois meses do ano mostra que a Black Friday e o Natal funcionam como um motor contínuo de emprego em Portugal”, refere Tiago Rocha, Staffing & Inhouse Director, da Operational Talent Solutions da Randstad Portugal, citado no comunicado.