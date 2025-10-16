Comércio internacional de bens gera excedente de mil milhões de euros na zona euro

A zona euro registou um excedente na ordem de mil milhões de euros ao nível do comércio internacional de bens, em agosto. Por outro lado, na UE houve um défice que atingiu 5,8 mil milhões de euros.De acordo com as estimativas iniciais do Eurostat, a zona euro importou, do resto do mundo, bens no valor de 204,9 mil milhões (menos 3,8% do que em agosto de 2024). Ao mesmo tempo, as exportações ascenderam a 205,9 mil milhões de euros (4,7% abaixo do período homólogo).Assim sendo, a zona euro teve um excedente no comércio internacional, tal como no mês anterior, mas muito mais ligeiro. Os dados indicam uma baixa de 12,7 mil milhões de euros em julho para mil milhões em agosto.União Europeia não escapa ao 'vermelho'Entre os Estados membros da UE, foi observado um défice de 5,8 mil milhões ao nível do comércio internacional (défice de 2,4 mil milhões em agosto de 2024).As importações de fora da UE ascendem a 189,4 mil milhões de euros (decréscimo homólogo de 4,9%). Ao mesmo tempo, as exportações de bens ascenderam a 183,6 mil milhões de euros (6,7% abaixo dos dados de agosto do ano passado)..Exportações registam aumento de 0,4% e importações sobem 6% até agosto