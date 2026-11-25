O investimento em infraestruturas públicas registou uma forte desaceleração nos primeiros dez meses do ano. De acordo com o barómetro mais recente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), os concursos de empreitadas promovidos pelo Estado somaram 6.586 milhões de euros entre janeiro e outubro, o que representa uma queda de 29% face aos 9.286 milhões de euros contabilizados no mesmo período do ano anterior.

Esta retração traduz-se também num volume visivelmente menor de projetos colocados no mercado. Durante o período em análise, foram abertos 4.602 procedimentos concorrenciais, menos 31% do que os 6.631 lançados em 2025.

No capítulo dos contratos efetivamente assinados através de concurso público, o montante fixou-se nos 2.840 milhões de euros, traduzindo um decréscimo de 52% em termos homólogos. Para esta quebra pronunciada contribui de forma decisiva a comparação com o ano anterior.

A este propósito, a associação empresarial esclarece que os dados continuam "influenciados pelo efeito de base" da adjudicação do primeiro troço do comboio de alta velocidade entre Porto e Oiã, efetuada em 2025 por cerca de 1,7 mil milhões de euros.

Em contrapartida, as adjudicações diretas e os processos por consulta prévia seguiram a tendência oposta, registando um crescimento de 29% para um valor próximo dos 789 milhões de euros.

Ainda assim, a soma de todas as modalidades de contratação pública cifrou-se em 3.912 milhões de euros até outubro, traduzindo uma redução global de 43% no valor acumulado.

No total, foram formalizados 10.430 contratos de empreitada, número que representa um recuo de 22% face ao ano passado. Perante estes resultados, a AICCOPN conclui que o cenário atual confirma uma "evolução desfavorável" na contratação pública em Portugal.