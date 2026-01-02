Concursos de obras públicas crescem 48% e atingem quase dez mil milhões de euros até novembro

O número de concursos para empreitadas de obras públicas realizados entre janeiro e novembro de 2025 totalizou 6.978, um aumento de 48% face ao período homólogo, revela a AICCOPN (Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas). O montante associado a esses procedimentos alcançou 9.668 milhões de euros.A associação indica ainda que o valor dos contratos promovidos por concurso subiu 28% em termos homólogos. Até novembro, os contratos de empreitada adjudicados via concursos públicos perfizeram 6.093 milhões de euros.As empreitadas atribuídas por ajuste direto ou por consulta prévia também cresceram, embora a um ritmo inferior: +10% homólogo. No agregado, o valor das empreitadas com contratos celebrados e registados no Portal Base atingiu 7.186 milhões de euros até final de novembro, o que representa um aumento de 60% face aos cerca de 4.500 milhões reportados no mesmo período do ano anterior..Empreitadas de obras públicas aumentam 31% para 9,2 mil milhões até outubro\n\n