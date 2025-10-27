Concursos de obras públicas crescem 66% e contratos superam seis mil milhões de euros em 2025

Entre janeiro e setembro de 2025, foram realizados 6.187 concursos para empreitadas de obras públicas, totalizando um valor de 8.624 milhões de euros, segundo o barómetro divulgado esta segunda-feira, 27, pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN). Comparativamente ao mesmo período de 2024, estes números representam aumentos de 66% em termos de quantidade e 33% em valor, indicando uma forte aceleração no investimento público.Até setembro de 2025, os contratos de empreitada de obras públicas celebrados através de concursos públicos somaram 5.345 milhões de euros. Este crescimento é principalmente impulsionado pelo contrato da Linha de Alta Velocidade Porto–Oiã, que teve um valor de 1.661 milhões de euros.Além disso, as empreitadas adjudicadas por ajuste direto ou consulta prévia também mostraram um crescimento positivo, embora mais moderado, com um aumento de 8% em relação ao ano anterior. No total, o valor das empreitadas de obras públicas com contratos celebrados e registados no Portal Base até ao final de setembro de 2025 atingiu 6.230 milhões de euros, um aumento significativo em relação aos 3.218 milhões de euros do período homólogo..Concursos de empreitadas de obras públicas crescem 18% até julho para 6.971 ME