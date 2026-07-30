Concursos de obras públicas promovidos até junho caem 39% para 3,6 mil milhões

O montante de concursos de obras públicas promovidos até final de junho diminuiu 39% face ao mesmo período de 2025, para 3.662 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN).

O mais recente Barómetro das Obras Públicas da AICCOPN indica ainda que, no mesmo período, foram promovidos 2.929 concursos públicos, correspondendo a um decréscimo homólogo de 24%.

No que se refere ao volume de contratos celebrados exclusivamente por concurso público e reportados no Portal Base, totalizou 1.529 milhões de euros, registando uma contração homóloga de 31%.

A associação destaca, contudo, que os 3.662 milhões de euros de concursos de empreitadas promovidos no mesmo período superam em 2.133 milhões de euros o dos contratos celebrados, representando “mais do dobro da contratação efetivamente concretizada”.

Em contrapartida, os contratos celebrados através de ajuste direto e consulta prévia “mantiveram uma evolução favorável”, registando um crescimento homólogo de 29% e atingindo um montante adjudicado de 358 milhões de euros.

“Ainda assim, este crescimento revelou-se insuficiente para compensar a expressiva redução verificada nos concursos públicos”, refere a AICCOPN.

Considerando o conjunto das modalidades de contratação pública, o montante global dos contratos celebrados e reportados no Portal Base até junho ascendeu a 2.101 milhões de euros, traduzindo uma diminuição homóloga de 24%