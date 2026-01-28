Concursos de obras públicas promovidos em 2025 sobem 21% para mais de dez mil milhões

Os concursos de empreitadas de obras públicas promovidos em 2025 registaram um “aumento expressivo” de 41% em número e 21% em valor face a 2024, respetivamente para 7.321 e 10.041 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira, 28, a associação setorial AICCOPN.

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN), o montante dos contratos de empreitadas celebrados e reportados no Portal Base no âmbito de concursos públicos ascendeu a 6.427 milhões de euros, destacando-se a celebração do contrato para a concessão da Linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto e Oiã, no montante de 1.661 milhões de euros.

Ainda salientado pela associação é que o diferencial entre a contratação reportada e os concursos de empreitadas lançados na mesma modalidade se situou em 3.614 milhões de euros no ano passado.

Relativamente às empreitadas de obras públicas adjudicadas por ajuste direto ou consulta prévia, registaram um “crescimento sustentado, ainda que a um ritmo mais moderado”, apresentando uma subida homóloga de 9%.

De acordo com os dados da AICCOPN, o valor total de contratos de empreitadas celebrados e registados no Portal Base totalizou 7.568 milhões de euros em 2025, montante que corresponde a um “expressivo aumento” de 48% face ao ano anterior.