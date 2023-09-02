Conferências do Estoril. "Hoje as audiências decidem o conteúdo que querem consumir"

Foram dois dias de programação intensa na Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Carcavelos, por onde passaram dezenas de oradores, personalidades laureadas com o Prémio Nobel e centenas de visitantes. A oitava edição das Conferências do Estoril terminou neste sábado, dia 2, com um concerto gratuito de Salvador Sobral no final de um dia de debate e reflexão..Antes ainda da subida ao palco do artista português, vencedor da Eurovisão de 2017, houve tempo para destacar os vencedores da quinta edição dos Patient Innovation Awards. Os galardões, cuja iniciativa se deve à plataforma Patient Innovation (PI), distinguiram ideias em três categorias: Patient Innovator, com os projetos "Puffin Innovations" e "Uhura Bionics"; Caregiver Innovator, com "Biel Glasses" e "Glooma"; e Collaborator Innovator, com a iniciativa "Trestle Labs"..A saúde foi, de resto, um dos temas do dia. A sessão "The Future of Health" discutiu a importância da tecnologia e dos dados na melhoria dos cuidados de saúde, mas sobretudo no impacto que pode ter na vida de médicos, enfermeiros e auxiliares. Hugo Marques, responsável da Siemens Healthineers, lamentou que "quase metade das pessoas no mundo não tenham acesso a um sistema de saúde" e defendeu que as inovações tecnológicas, nomeadamente através da inteligência artificial (IA), são uma arma para inverter esta realidade. "O que sabemos é que quando detetamos a doença a tempo e temos acesso ao tratamento correto, as hipóteses de sucesso são muito superiores. Mas esta oportunidade de acesso a diagnóstico e tratamento não é, ainda hoje, acessível a todos, mesmo em países desenvolvidos", assinalou Bruno Calo Fernandez, CFO da AstraZeneca..Mais do que ferramentas digitais, os oradores acreditam ser necessário encontrar um equilíbrio entre a tecnologia e a interação humana. E se o advento da IA reacendeu nos trabalhadores o medo de serem substituídos por máquinas, Hugo Marques esclarece: "Acho que os profissionais de saúde que usem IA vão substituir, mais tarde, aqueles que não a utilizam"..Streaming está a mudar o entretenimento O declínio anunciado dos suportes tradicionais de media, como a televisão, fez parte dos temas em análise no segundo e último dia das Conferências do Estoril. A portuguesa Ana Carolina Sena, responsável de parcerias estratégicas na Twitch, procurou mostrar à audiência o papel de uma das maiores plataformas de streaming do mundo na redefinição do entretenimento. "Hoje vemos que as audiências decidem o conteúdo que querem consumir. Estamos a perceber que agora já não estamos disponíveis para que nos digam o que ver", apontou. Adquirida pela Amazon em 2014, a Twitch contava, em 2022, com 140 milhões de utilizadores ativos, quase três vezes mais do que registava em 2015..Se até 2019 a plataforma albergava conteúdo digital essencialmente dedicado aos videojogos, Ana Carolina Sena revelou que a pandemia trouxe ventos de mudança e permitiu a multiplicação de categorias procuradas pelos espectadores. "Essa lista inclui música, podcasts, desporto, eventos especiais, viagens e bloggers", assinalou. "Para muitos jovens, a televisão não oferece o mesmo nível de intimidade que os streamers oferecem", acrescentou, em referência à possibilidade de interação em tempo real entre os criadores de conteúdo e os utilizadores que assistem. "Os streamers estão a oferecer aos consumidores uma forma de escaparem à realidade", acredita, e esse é um dos ingredientes do sucesso da plataforma..As Conferências do Estoril terminaram neste sábado, mas já têm regresso anunciado para 2024. A cimeira que juntou dezenas de personalidades da política, da ciência e da sociedade civil é coorganizada pela Nova SBE e Nova Medical School, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e do Turismo de Portugal.