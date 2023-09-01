Conferências do Estoril. Marcelo pede "lideranças inspiradoras"

Arrancou nesta sexta-feira mais uma edição das Conferências do Estoril, um evento que ao longo de dois dias se prepara para debater a humanização, a sustentabilidade, a política e, sobretudo, o futuro. Foi, aliás, sobre o que aí vem que Marcelo Rebelo de Sousa quis falar durante a sua intervenção na sessão de abertura, que decorreu esta manhã na Nova Business School, em Carcavelos. O Presidente da República pediu "mudanças de ideias" que exigem "lideranças que sejam inspiradoras" e sublinhou que a realidade do mundo é hoje muito diferente. E isso exige novas abordagens aos desafios.."O mundo mudou e a resposta para a pergunta essencial é uma: precisamos de líderes inspiradores, não apenas de fazedores. Alguns desses fazedores podem ser inspiradores, mas a maioria não o são", assinalou. Para que não restassem dúvidas sobre o que disse, Marcelo garantiu aos jornalistas que o discurso "não tem nada a ver com a eleição a, b, c ou d", mas antes com o lugar dos jovens no futuro. "Tem a ver com o papel da juventude nos sistemas políticos ser maior ou menor. Tem a ver com, em alguns temas, o papel da mulher ser maior ou menor, com o papel dos migrantes ser maior ou menor", reforçou..Vencer o desafio da sustentabilidade Além de líderes inspiradores, o sucesso do caminho rumo à neutralidade carbónica depende também das populações e da forma como se posicionam face às alterações climáticas. "A forma como votamos e como nos posicionamos em relação a empresas tem impacto no caminho que seguimos", considerou Miguel Stilwell d"Andrade. O CEO da EDP lamentou que ainda existam "pessoas que questionam as alterações climáticas e o papel da ação humana neste processo", mas lembrou que é urgente "evitar que a temperatura global aumente mais do que 1,5 graus" até ao final do século. Para isso, porém, é preciso fazer "a transição para as energias limpas" e apostar fortemente nas renováveis não apenas como meio para reduzir as emissões de CO2, como para assegurar "a independência energética" da Europa..As tecnologias climáticas - como a energia solar - estiveram no centro da intervenção de Harry Bowcott. O senior partner da McKinsey & Company viajou de Londres a Lisboa para defender que "precisamos de fazer mais" para atingir os objetivos da neutralidade carbónica até 2050. "A corrida já começou. Estou a falar da corrida para ver quais são os países e as empresas que aproveitam as oportunidades criadas pela tecnologia climática", declarou. O especialista da consultora internacional garante que "há muito que podemos aprender com revoluções anteriores", como a liderada pelas fintech na última década, mas alertou que nem todas as lições podem ser aplicadas. Além da necessária maturação das tecnologias verdes, Bowcott diz que o "que separa os vencedores dos perdedores é a ambição de liderar" e é isso, essa capacidade de liderança, que será essencial para que as empresas vinguem num modelo económico cada vez mais assente na sustentabilidade - social, ambiental e de governança..Custo do raciocínio baixou com a inteligência artificial Karim Lakhani, professor na Harvard Business School e especialista em machine learning e inteligência artificial (IA), foi um dos oradores em destaque no arranque das Conferências do Estoril 2023. Perante uma plateia totalmente preenchida, em grande parte por estudantes da Nova SBE, Lakhani começou por perguntar quantas das pessoas na assistência já tinham usado o ChatGPT pelo menos uma vez. A larga maioria levantou-se para responder positivamente. "O custo da IA baixou muito nos últimos anos", afirmou o perito, comparando o percurso desta tecnologia - que é desenvolvida desde os anos 70 - com o surgimento da internet. "Quando o custo de algo baixa, surgem novas aplicações", acrescenta, lembrando que é isso que está a acontecer com a IA à boleia da democratização da IA generativa - aquela que não só antecipa e prevê, mas que gera novas ideias..Para as empresas, esta é uma oportunidade para crescer e criar modelos de negócio que tirem partido das potencialidades trazidas pela IA. Para os trabalhadores, por outro lado, o desafio é não ficar para trás nas competências que podem oferecer no mundo do trabalho. "A substituição de trabalhadores por esta tecnologia vai acontecer, é algo que temos de ter em conta", lembrou Karim Lakhani. Dominar as capacidades destas ferramentas será, por isso, cada vez mais importante para garantir um posto de trabalho. "Há novos tipos de trabalhadores que vão aparecer ao longo deste caminho", apontou ainda..A edição de 2023 das Conferências do Estoril, que desde 2009 promovem o debate sobre os principais temas da sociedade, decorre até sábado, dia 2, em Carcavelos.