Conferência analisa oportunidades para as empresas com o novo tratado UE-México

O Tratado UE-México, assinado em maio deste ano, constitui uma oportunidade para as empresas num mercado que, já em 2025, importou produtos agroalimentares europeus no valor de 2,5 mil milhões de euros.

A assinatura do Acordo Global Modernizado e de um Acordo Comercial Provisório permitiu eliminar obstáculos ao comércio, apoiar o crescimento económico e a competitividade, e garantir o acesso sustentável às matérias-primas críticas às empresa da União Europeia (UE).

Para analisar as oportunidades que abre este novo capítulo nas relações económicas entre a UE e o México, com menos barreiras ao comércio e mais segurança para o investimento, realiza-se a 24 de novembro a conferência “Tratado UE-México: Novas Oportunidades de Negócio”.

O evento, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana (CCILM), em colaboração com a Embaixada do México em Portugal e com o apoio da Abreu Advogados, terá lugar no Auditório da Abreu Advogados, em Lisboa.

A abertura dos trabalhos está a cargo de Pedro Pais de Almeida, presidente do conselho diretor da CCILM, a que se segue logo de imediato a intervenção do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Esta primeira fase da conferência integra ainda a participação de Bruno Figueroa, Embaixador do México em Portugal, e

de Pedro Costa Pereira, Embaixador de Portugal no México.

A conferência evolui depois para a análise macroeconómica do mercado mexicano e de Portugal, e para o testemunho de empresas que já têm presença nesse lado do Atlântico.

"O novo Tratado UE-México: o que muda para as empresas" é o tema a desenvolver por César Guerra, secretário-geral da Mexico-European Union Chamber of Commerce e antigo chefe negociador da modernização do Acordo Global UE-México. Rui Constantino, economista-chefe do Santander Totta, irá abordar as "Perspetivas macroeconómicas para o México e Portugal".

O último painel da conferência será dedicado a experiências de internacionalização empresarial. Abraham Hernández, da Vitalis Today For Tomorrow, Carlos Martins, da Mota-Engil, Carlos Costa, da Vista Alegre, Luís Febra, do grupo SOCEM e da NERLEI, e Nuno Flores, da Introsys, irão dar a sua visão do mercado do México.

O encerramento caberá a Ana Rodrigues de Almeida, secretária-geral do conselho diretor da CCILM.

O Diário de Notícias é media partner desta conferência.