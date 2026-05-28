Confiança dos consumidores e clima económico sobem em maio

O indicador de confiança dos consumidores aumentou em maio, após ter atingido em abril mínimos desde novembro de 2023, e o clima económico melhorou pelo segundo mês consecutivo, divulgou esta quinta-feira, 28, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os inquéritos de conjuntura do INE, o indicador de confiança dos consumidores “aumentou em maio, após ter diminuído nos três meses anteriores, de forma significativa em março, e de ter registado em abril o valor mais baixo desde novembro de 2023”.

“A evolução do último mês resultou dos contributos positivos das perspetivas sobre a evolução futura da situação financeira do agregado familiar e da situação económica do país, e, em menor grau, das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar”, detalha.

Em sentido contrário, as expectativas sobre a evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias registaram um contributo negativo.

Segundo o instituto estatístico, o saldo das apreciações dos consumidores sobre a evolução passada dos preços diminuiu ligeiramente em maio, após ter registado em abril o maior aumento desde maio de 2008.

Quanto ao saldo das expectativas sobre a evolução futura dos preços, diminuiu em abril e maio, depois dos aumentos observados nos três meses anteriores e de ter registado em março o valor mais elevado desde março de 2022.

Já o indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, aumentou em abril e maio, após ter diminuído no mês anterior, regressando ao nível observado em janeiro e fevereiro.

Os indicadores de confiança aumentaram nos serviços, na construção e obras públicas e na indústria transformadora, mas diminuíram no comércio.

Nos serviços, o indicador de confiança aumentou em maio, após ter recuado no mês anterior, refletindo “os expressivos contributos positivos das perspetivas relativas à evolução da procura e das apreciações sobre a atividade da empresa”.

Na construção e obras públicas, o indicador aumentou nos últimos dois meses, registando o valor mais elevado desde junho de 2025, traduzindo o contributo positivo das apreciações sobre a carteira de encomendas.

Segundo o INE, o indicador da indústria transformadora também aumentou, mas “de forma ligeira”, refletindo os contributos positivos das apreciações relativas aos ‘stocks’ de produtos acabados e das perspetivas de produção.

Em sentido contrário, o indicador de confiança no comércio diminuiu em maio, após ter aumentado no mês anterior, penalizado pelos contributos negativos das opiniões sobre o volume de vendas e das perspetivas sobre a atividade nos próximos três meses.

O INE precisa que o saldo de respostas das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda aumentou na indústria transformadora e diminuiu nos serviços, na construção e no comércio.

Nesta edição dos inquéritos de conjuntura do INE, os períodos de recolha de informação decorreram entre 01 e 15 (dias úteis) de maio no caso do inquérito aos consumidores, com 1.250 respostas obtidas (entrevistas telefónicas), e entre os dias 01 e 21 no caso dos inquéritos qualitativos às empresas (‘webinq’), com 1.248 respostas no setor do comércio, 651 respostas no setor da construção, 1.399 respostas no setor da indústria e 1.398 respostas no setor dos serviços.