Confiança dos consumidores sobe em janeiro mas clima económico piora

O indicador de confiança dos consumidores voltou a aumentar em janeiro, enquanto o indicador de clima económico diminui, após ter subido nos dois meses anteriores, segundo os inquéritos de conjuntura às empresas e consumidores divulgados esta quinta-feira, 29, pelo INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de confiança dos consumidores aumentou nos últimos dois meses, “de forma ténue em dezembro”, após ter diminuído no mês precedente.

“A evolução observada no mês de referência resultou dos contributos positivos de todas as componentes: perspetivas sobre a evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias, da situação financeira do agregado familiar e, apenas ligeiramente, da situação económica do país e das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar”, detalha.

Segundo o INE, o saldo das opiniões dos consumidores sobre a evolução passada dos preços aumentou em janeiro, após ter diminuído nos dois meses anteriores, enquanto o saldo das expectativas sobre a evolução futura dos preços aumentou em dezembro e janeiro, depois das diminuições registadas nos três meses precedentes.

Já o indicador de clima económico diminuiu em janeiro, após ter aumentado nos dois meses anteriores, com os indicadores de confiança a diminuírem no comércio, na indústria transformadora e nos serviços, tendo aumentado na construção e obras públicas.

O indicador de confiança do comércio diminuiu em dezembro e janeiro, refletindo os contributos negativos das opiniões sobre o volume de vendas e das perspetivas sobre a atividade nos próximos três meses.

Na indústria transformadora, o indicador de confiança também diminuiu nos últimos dois meses, refletindo o contributo negativo das opiniões sobre a evolução da procura global e das perspetivas de produção no último mês.

Por sua vez, o indicador de confiança dos serviços diminuiu em janeiro, refletindo os contributos negativos das três componentes: perspetivas relativas à evolução da procura, apreciações sobre a atividade da empresa e opiniões sobre a carteira de encomendas.

Em sentido contrário, o indicador de confiança na construção e obras públicas aumentou no último mês, após ter diminuído no anterior, em resultado do “significativo contributo positivo” das perspetivas de emprego.

O INE precisa ainda que os saldos de respostas das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda diminuíram no comércio e nos serviços, tendo aumentado na indústria e na construção.