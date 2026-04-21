Economia

Confiança dos investidores alemães cai em abril para níveis mais baixos desde 2022

A avaliação da situação atual na Alemanha piorou substancialmente, passando de -62,9 pontos em março para -73,7 em abril, o pior resultado desde dezembro de 2025.
Confiança dos investidores alemães cai em abril para níveis mais baixos desde 2022
EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Publicado a

A confiança dos investidores alemães caiu para -17,2 pontos em abril, face a -0,5 em março, o valor mais baixo desde dezembro de 2022, segundo o indicador do Centro Leibniz de Investigação Económica Europeia (ZEW).

De acordo com a informação divulgada, a avaliação da situação atual na Alemanha piorou substancialmente, passando de -62,9 pontos em março para -73,7 em abril, o pior resultado desde dezembro de 2025.

No caso da zona euro, as expectativas também diminuíram significativamente em abril, com um resultado de -20,4 pontos, contra os -8,5 de março, enquanto a avaliação da conjuntura atual deteriorou-se para -29,9 em relação ao mês anterior.

“As expectativas estão a cair para terreno negativo. As consequências económicas da guerra no Irão para a economia alemã vão muito além do aumento dos preços: a preocupação com uma escassez de abastecimento energético a longo prazo está a travar os investimentos e a enfraquecer o efeito dos estímulos governamentais”, comentou o presidente do ZEW, Achim Wambach.

Confiança dos investidores alemães cai em abril para níveis mais baixos desde 2022
Confiança empresarial na Alemanha cai em março
Alemanha
ZEW
confiança dos investidores

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt