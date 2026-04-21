Confiança dos investidores alemães cai em abril para níveis mais baixos desde 2022

A confiança dos investidores alemães caiu para -17,2 pontos em abril, face a -0,5 em março, o valor mais baixo desde dezembro de 2022, segundo o indicador do Centro Leibniz de Investigação Económica Europeia (ZEW).

De acordo com a informação divulgada, a avaliação da situação atual na Alemanha piorou substancialmente, passando de -62,9 pontos em março para -73,7 em abril, o pior resultado desde dezembro de 2025.

No caso da zona euro, as expectativas também diminuíram significativamente em abril, com um resultado de -20,4 pontos, contra os -8,5 de março, enquanto a avaliação da conjuntura atual deteriorou-se para -29,9 em relação ao mês anterior.

“As expectativas estão a cair para terreno negativo. As consequências económicas da guerra no Irão para a economia alemã vão muito além do aumento dos preços: a preocupação com uma escassez de abastecimento energético a longo prazo está a travar os investimentos e a enfraquecer o efeito dos estímulos governamentais”, comentou o presidente do ZEW, Achim Wambach.