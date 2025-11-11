Confiança dos investidores na Alemanha cai em novembro

A confiança dos investidores na Alemanha caiu em novembro à medida que diminui a esperança na capacidade política económica do Governo alemão, informou esta terça-feira, 11, o Centro de Pesquisa Económica Europeia (ZEW).De acordo com o ZEW, seu índice de confiança do investidor caiu em novembro 0,8 pontos, para 38,5 pontos.Mas a avaliação da situação económica atual da Alemanha melhorou 1,3 pontos, para -78,7 pontos."As expectativas conjunturais do ZEW mantêm-se estáveis. No entanto, o ambiente geral é caracterizado por uma diminuição da confiança na capacidade da política económica do Governo", disse o presidente do instituto ZEW, Achim Wambach."O programa de investimentos poderia dar um impulso conjuntural, mas os problemas estruturais ainda estão presentes", acrescentou Wambach.As perspetivas pioraram sobretudo para a indústria química e metalúrgica.A confiança dos investidores também caiu em novembro nos setores bancário e de seguros em relação ao mês anterior, mas melhorou na indústria elétrica e nos setores de serviços, telecomunicações e tecnologia da informação.Além disso, o consumo privado melhorou notavelmente, acrescenta o instituto ZEW.As expectativas na conjuntura da zona euro subiram em novembro 2,3 pontos, para 25 pontos, em relação ao mês anterior.A avaliação da situação económica atual na zona euro melhorou, em 4,5 pontos, para -27,3 pontos..Bolsas europeias em baixa à espera do índice ZEW