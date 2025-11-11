DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Confiança dos investidores na Alemanha cai em novembro

A confiança dos investidores na Alemanha caiu em novembro à medida que diminui a esperança na capacidade política económica do Governo alemão, informou esta terça-feira, 11, o Centro de Pesquisa Económica Europeia (ZEW).

De acordo com o ZEW, seu índice de confiança do investidor caiu em novembro 0,8 pontos, para 38,5 pontos.

Mas a avaliação da situação económica atual da Alemanha melhorou 1,3 pontos, para -78,7 pontos.

"As expectativas conjunturais do ZEW mantêm-se estáveis. No entanto, o ambiente geral é caracterizado por uma diminuição da confiança na capacidade da política económica do Governo", disse o presidente do instituto ZEW, Achim Wambach.

"O programa de investimentos poderia dar um impulso conjuntural, mas os problemas estruturais ainda estão presentes", acrescentou Wambach.

As perspetivas pioraram sobretudo para a indústria química e metalúrgica.

A confiança dos investidores também caiu em novembro nos setores bancário e de seguros em relação ao mês anterior, mas melhorou na indústria elétrica e nos setores de serviços, telecomunicações e tecnologia da informação.

Além disso, o consumo privado melhorou notavelmente, acrescenta o instituto ZEW.

As expectativas na conjuntura da zona euro subiram em novembro 2,3 pontos, para 25 pontos, em relação ao mês anterior.

A avaliação da situação económica atual na zona euro melhorou, em 4,5 pontos, para -27,3 pontos.

Bolsas europeias em baixa à espera do índice ZEW
