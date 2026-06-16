Economia

Confiança dos investidores na Alemanha volta a positiva com esperança no fim da guerra no Irão

O índice de confiança do investidor do Centro para a Pesquisa Económica Europeia alemão (ZEW) melhorou em junho 20,7 pontos, para 10,5 pontos.
Confiança dos investidores na Alemanha volta a positiva com esperança no fim da guerra no Irão
EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
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A confiança dos investidores na Alemanha subiu em junho pelo segundo mês consecutivo, com o aumento da esperança no fim da guerra no Irão a empurrar o índice para terreno positivo pela primeira vez desde fevereiro, foi divulgado esta terça-feira.

O índice de confiança do investidor do Centro para a Pesquisa Económica Europeia alemão (ZEW) melhorou em junho 20,7 pontos, para 10,5 pontos.

Ainda assim, a avaliação da situação atual na Alemanha recuou 3,2 pontos em junho face ao mês anterior, para -81,0 pontos.

“O índice voltou a território positivo quando os especialistas dos mercados financeiros antecipam que o conflito no Irão se aproxime do fim. É provável que alivie a grande pressão sobre os preços da energia e a inflação, o que beneficiaria as indústrias com elevado consumo de energia e as famílias e fortaleceria a procura interna”, comentou o presidente do ZEW, Achim Wambach, em comunicado.

No documento, o ZEW aponta que as expectativas divergem entre indústrias.

As subidas foram de 21,9 pontos no setor automóvel, de 16 pontos nas indústrias químicas e farmacêuticas e de 9,2 pontos no setor da engenharia mecânica.

Já as expectativas relacionadas com a procura privada melhoraram 11,7 pontos face a maio.

O documento assinala, no entanto, que apesar destas melhorias, os saldos nestes setores “continuam em território negativo”.

O setor da construção teve uma descida em junho de 15,2 pontos para um saldo negativo de -12 pontos, uma variação para que “provavelmente terá contribuído” o recente aumento das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE).

Quanto às expectativas para a zona euro, o indicador subiu 18,6 pontos em junho, para um saldo de 9,5 pontos, mas a análise da situação económica no bloco é colocada em -43,4 pontos, o equivalente a uma descida de 2,0 pontos face ao mês anterior.

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