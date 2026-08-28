Confiança económica mantém em agosto tendência em alta na zona euro e UE

A confiança económica aumentou em agosto e pelo quarto mês consecutivo 1,3 pontos para 98,4 na zona euro e um para 98,2 pontos na União Europeia (UE), divulgou esta sexta-feira a Comissão Europeia.

Segundo divulga a Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, em ambos os casos o indicador está quase a atingir a média de longo prazo (100 pontos).

O executivo comunitário indica que a subida do sentimento económico se deveu a uma maior confiança na indústria, nos serviços e no comércio a retalho, enquanto a confiança no setor da construção e entre os consumidores se manteve, em termos gerais, estável.

Entre as maiores economias da UE, o indicador melhorou em França (2,3), na Alemanha (1,3) e em Itália (0,8), enquanto se manteve praticamente estável nos Países Baixos (-0,1) e registou uma descida na Polónia (-0,5) e em Espanha (-2,2).

Também o indicador das expectativas de emprego manteve a tendência em alta registada desde maio, com um crescimento de 1,5 pontos para 98,9 na área do euro e de 1,2 para 99 pontos na UE.