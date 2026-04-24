Confiança empresarial na Alemanha cai em abril para mínimos desde maio de 2020

A confiança empresarial na Alemanha caiu em abril para o mínimo desde maio de 2020, durante a pandemia de coronavírus, porque a crise causada pela guerra no Irão atinge fortemente a economia alemã, foi anunciado.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, 24, o instituto de pesquisa económica alemão (Ifo) informou que o índice de confiança empresarial na Alemanha caiu para 84,4 pontos em abril, depois de se ter cifrado em 86,3 pontos em março.

As empresas alemãs estão muito mais pessimistas em relação aos próximos meses, mas também consideram que a sua situação atual piorou.

"A economia alemã está a sofrer um impacto significativo devido à crise do Irão", disse o presidente do instituto Ifo, Clemens Fuest, ao apresentar a pesquisa de confiança.

Na indústria transformadora, a confiança empresarial piorou principalmente porque as expectativas são mais pessimistas, especialmente na indústria química.

No entanto, as empresas da indústria transformadora consideraram que a sua situação atual é um pouco melhor, embora sofram cada vez mais estrangulamentos no fornecimento.

No setor dos serviços, a confiança caiu consideravelmente porque as expectativas se deterioraram mais e a avaliação da situação empresarial atual também foi pior.

A indústria de logística em concreto está sob pressão e o panorama é "sombrio", segundo o Ifo.

No comércio, a confiança empresarial caiu significativamente em abril.

Os retalhistas estão muito preocupados com a possibilidade de os consumidores reduzirem os gastos devido ao aumento da inflação.

A confiança empresarial afundou-se no setor da construção e as esperanças de uma recuperação dissiparam-se por enquanto.