Conflito no Médio Oriente faz preço do gás disparar 30% na Europa

O preço do gás natural na Europa disparou esta segunda‑feira, 9, com a cotação do contrato TTF para entrega num mês a avançar 30,02%, para 69 euros por megawatt‑hora (MWh), segundo dados da Bloomberg reproduzidos pela agência EFE.

Na sexta‑feira, o mercado já tinha registado um aumento de 5,23%, com o TTF a fechar em 53,38 euros.

A tensão geopolítica no Médio Oriente explica a forte pressão sobre os mercados energéticos, uma vez que o conflito que envolve Estados Unidos, Israel e Irão tem perturbado o tráfego no Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

Também os preços do petróleo registaram subidas acentuadas. O Brent era negociado a 109,62 dólares às 7h30 (6h30 em Portugal continental), uma valorização de 17,53%, sendo que num pico pouco depois das 3h00 chegou aos 119,50 dólares, um ganho superior a 28%.

Desde o início das hostilidades, em 28 de fevereiro, o Brent acumulou um salto superior a 40%.

O crude WTI subiu cerca de 15%, para 104,86 dólares, antes da abertura dos mercados nos EUA.