Conselho da UE valida acordo com o Mercosul e aprovação final deve estar por horas

O Conselho da UE deu 'luz verde' ao acordo comercial com o Mercosul. Está por isso mais próxima a possibilidade de ser criada uma área de comércio livre com mais de 720 milhões de consumidores.A votação final vai ter lugar durante a tarde desta sexta-feira. Entre os 27 Estados-membros, França, Polónia, Áustria, Hungria e Irlanda continuam a opor-se ao acordo, ao passo que a Bélgica se abstém. Por outro lado, Itália mudou de posição e mostrou-se a favor, na sequência de Bruxelas ceder em algumas matérias.A aprovação pelo Conselho da UE representa a subtração de um entrave ao acordo entre o bloco europeu e o Mercosul, que engloba Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, todas elas economias emergentes..Agricultores e cerca de 100 tratores furam barreiras em Paris contra Mercosul.Em caso de aprovação, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, deverão viajar para a América do Sul na próxima semana, de forma a estabelecerem o acordo.Bruxelas justifica a necessidade de um acordo com a situação macroeconómica incerta (as maiores economias europeias atravessam sérias dificuldades). Os conflitos geopolíticos levantam um clima de dúvidas e a guerra de tarifas afeta as relações comerciais com os Estados Unidos e a China, pelo que a UE procura estabelecer outras parcerias..Bruxelas compra acordo UE-Mercosul com pagamentos a agricultores.Bruxelas espera assinatura de acordo UE-Mercosul em breve\n\n