Conselho das Finanças. Poupanças das famílias obtidas no pós-pandemia esgotaram-se

"Este comportamento reflete também a consequente subida das taxas de juro de referência decorrentes da maior restritividade da política monetária, que continua a penalizar o consumo privado". Depois disto, mais do mesmo. Segundo o CFP, a dinâmica de abrandamento deve prolongar-se em 2024, com "uma nova desaceleração no crescimento do consumo privado para 1,2% (-0,3 p.p. face à estimativa apresentada para 2023), ainda decorrente de uma nova subida esperada nas taxas de juro, que continuará a restringir fortemente as decisões de consumo das famílias".