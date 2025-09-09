DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Constitucional nega tomada de posição do Governo sobre reinscrições na Caixa Geral de Aposentações

Uma decisão do Tribunal Constitucional dita que os trabalhadores da função pública que deixaram a mesma desde 2006 e regressaram até 2024, deixam de ser obrigados a descontar para a Segurança Social.
O presidente do Tribunal Constitucional, José Abrantes.
Os funcionários públicos que tenham deixado a função pública em algum momento após 2006 e regressado até 2024 devem ser novamente inscritos na Caixa Geral de Aposentações (CGA), em vez de serem obrigados a descontar para a Segurança Social, de acordo com o "Negócios" (artigo pago).

Em causa está uma decisão do Tribunal Constitucional (TC) sobre um processo interposto por um professor junto do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Penafiel contra a CGA e o Ministério da Educação. O TAF deu razão ao docente e o Ministério Público recorreu ao TC, conhecendo agora uma decisão no mesmo sentido da anterior.

Trata-se de uma derrota do atual Governo e da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho. De resto, a tomada de posição daquele tribunal não contou com qualquer voto de vencido.

O contencioso arrasta-se na Justiça e, segundo fonte oficial do TC, outros 12 processos relativos à mesma questão estão pendentes.

