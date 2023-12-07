Constituídas quase 48 mil empresas até final de novembro

Um total de 47.983 empresas foram criadas no país, desde o início do ano e até final de novembro, mais 2.851 (+6,3%) do que no mesmo período do ano passado, segundo dados da Informa D&B, divulgados esta quinta-feira.."Estes números colocam o ano de 2023 a caminho de um recorde absoluto na criação de empresas, um recorde que dura desde 2019, ano em que foram constituídas 49.600 novas empresas", informou a empresa de informação empresarial, em comunicado..O crescimento das empresas foi transversal a quase todos os setores, com destaque para os transportes (+1.761 constituições; +45%), serviços gerais (+489 constituições; +7,9%), alojamento e restauração (+485 constituições; +11%) e construção (+460 constituições; +9,4%)..Os transportes representam mais de metade (62%) do aumento total das constituições de empresas naquele período, devido ao subsetor do Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros (TVDE)..Já nos setores que registaram diminuição na criação de empresas, destacam-se as atividades imobiliárias (-585 constituições; -11%), as tecnologias da informação e comunicação (-102 constituições; -3,4%) e as indústrias (-20 constituições; - 1%)..Até 30 de novembro, registaram-se 11.775 encerramentos de empresas e, no acumulado dos últimos 12 meses, este indicador atinge os 14.740 encerramentos, um registo 1% acima dos 12 meses anteriores..A maior parte dos setores regista mais encerramentos do que há 12 meses, destacando-se as atividades imobiliárias (+ 103 encerramentos; + 9,3%), o alojamento e restauração (+89 encerramentos; +5,6%) e os serviços empresariais (+81 encerramentos; +3,9%)..Os novos processos de insolvência também cresceram (19% face ao período homólogo), num total de 1.801 até final de novembro (+285).."A tendência de crescimento das insolvências verificou-se durante todo o ano, com exceção do mês de abril", realçou a Informa D&B..Quase todos os setores de atividade registaram mais insolvências, destacando-se as indústrias (+135 processos de insolvências; +47%), que representam quase metade do aumento total.