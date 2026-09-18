Construção: Portugal contraria queda europeia e cresce 1,9% em julho

A produção na construção na zona euro apresentou uma quebra de 2% em julho em comparação com o mesmo mês do ano passado, enquanto na União Europeia (UE) a redução foi de 1,8%, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat referentes ao setor.

Em relação ao mês antecedente, a produção manteve-se estável entre os países da zona euro, mas caiu 0,3% na União Europeia.

Entre os Estados-membros com dados disponíveis, os maiores recuos homólogos na produção da construção foram registados na Hungria (-12,2%), Espanha (-9,7%) e França (-5,0%). Em contraste, as maiores subidas ocorreram na Finlândia (12,8%), Eslovénia (11,6%) e Bulgária (4,8%).

Na comparação em cadeia, a Hungria também se destacou com uma queda de 4,7%, seguida pela Polónia e Suécia (-3,8% cada) e Áustria (-2,2%). Por outro lado, Bélgica (2,8%), República Checa (2,1%) e Eslováquia (1,9%) apresentaram as maiores subidas.

Em Portugal, a produção na construção registou um aumento de 1,9% em termos homólogos e 0,4% em cadeia, destacando-se positivamente no contexto europeu.