Consumidores comparam preços antes de comprar

A quase totalidade dos consumidores nacionais (97%) compara preços antes comprar um produto. Diz o Shopping Pulse da Klarna, na sua análise das principais tendências de compra durante o terceiro trimestre deste ano, que 93% dos consumidores acredita na utilidade de uma app que permitisse fazer a comparação de preços, de forma a mais rapidamente encontrar o que procuram, a um valor mais em conta..Apesar de serem cada vez mais adeptos das novas tecnologias, os portugueses dizem na sua maior parte (66%) que daqui a um ano ainda irão fazer as suas compras nas lojas físicas. No entanto, 73% diz que faz pesquisa por um produto e compara preços nas lojas online das marcas. Por outro lado, 40% diz pesquisar através de motores de busca..Produtos de eletrónica (74%), roupa e sapatos (67%) e mercearia (52%) são as categorias cujos preços os portugueses mais comparam. As mulheres procuram saber, em primeiro lugar, preços de roupa sapatos (72%), enquanto os homens pesquisam mais e comparam preços de produtos de eletrónica (78%)..Segundo o Shoppping Pulse, "quando questionados sobre se no processo de compra em loja física, os consumidores utilizam o smartphone para pesquisar produtos (de comparação de preços a reviews), 58% afirma que o faz algumas vezes, com apenas 20% dos inquiridos a afirmar que não o faz"..E por este motivo, muitas marcas já têm tecnologia nas lojas físicas. Diz o estudo da Klarna que para os consumidores "os retalhistas devem investir em tecnologia que lhes permita pagar de forma simplificada (caixas automáticas, QR Codes, etc) - 45%; ou tecnologia que possibilite a recomendação de produtos personalizados (41%)".