Consumidores da zona euro preveem inflação mais elevada e maior contração económica

Os consumidores da zona euro preveem uma inflação mais elevada nos próximos 12 meses e nos próximos três anos, bem como uma maior contração económica, foi hoje anunciado.

Segundo a pesquisa que o Banco Central Europeu (BCE) realizou em março e publicada esta terça-feira, 28, os consumidores preveem uma inflação na zona euro nos próximos 12 meses de 4%, contra uma estimativa de 2,5% em fevereiro.

Já nos próximos três anos antecipam uma inflação de 3% (contra 2,5% na pesquisa anterior) e nos próximos cinco anos de 2,4% (contra 2,3% na pesquisa anterior).

Os consumidores percecionaram uma inflação na zona euro de 3,5% em março (contra 3% na pesquisa anterior de fevereiro).

A taxa de inflação homóloga na zona euro acelerou para 2,6% em março, o nível mais elevado desde julho de 2024 (contra 1,9% em fevereiro).

A incerteza sobre as expectativas de inflação nos próximos 12 meses aumentou em março, segundo o BCE.

Os consumidores da zona euro preveem que a economia da zona euro se contrairá no próximo ano em 2,1% (contra uma contração de 0,9% na pesquisa anterior).

Da mesma forma, os consumidores preveem que o desemprego na zona euro se situará em 11,3% nos próximos 12 meses (contra 10,8% na pesquisa anterior de fevereiro).