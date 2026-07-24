Consumidores da zona euro reduzirem expectativas de inflação para 3% em junho, diz BCE

Uma pesquisa de perceções do Banco Central Europeu (BCE) realizada em junho revela que os consumidores da zona euro passaram a esperar uma inflação de 3% para os próximos 12 meses, contra 3% em maio e 4% em abril.

O inquérito foi divulgado esta sexta-feira pelo BCE, em 24 de julho de 2026.

O BCE nota que “a incerteza sobre as expectativas de inflação para os próximos doze meses diminuiu pelo segundo mês consecutivo, mas mantém‑se acima do nível registado antes do início da guerra no Médio Oriente”.

Paralelamente, o Eurostat informou na sexta‑feira passada que a inflação da zona euro em junho situou‑se em 2,8%.

No horizonte dos três anos, a expectativa média dos consumidores também recuou ligeiramente, para 2,8% em junho (2,9% em maio).

Quanto às perspetivas macroeconómicas, os inquiridos previram em junho uma contração da economia da zona euro de 1,4% nos próximos 12 meses, uma melhoria face ao recuo esperado de 1,7% em maio.

As projeções sobre o mercado de trabalho mantiveram‑se estáveis: o desemprego esperado para os próximos 12 meses foi de 11,2% em junho, praticamente inalterado face a abril e ligeiramente abaixo dos 11,3% de maio.