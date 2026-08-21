Consumidores europeus reveem em baixa previsões de inflação a um e três anos

As expectativas de inflação dos consumidores na zona euro caíram em julho. Para os próximos 12 meses passaram de 3%, projetados em junho, para 2,9%, enquanto que para os três anos desceram de 2,8% para 2,7%, segundo um inquérito do Banco Central Europeu (BCE), publicado esta sexta-feira.

Para os próximos cinco anos, as expectativas mantiveram‑se em 2,4%.

A perceção dos consumidores sobre a inflação registada em julho foi de 3,5% (3,6% em junho), apesar de o índice de preços ao consumidor ter subido efetivamente 2,9% no sétimo mês do ano, de acordo com o gabinete estatístico da União Europeia, o Eurostat.

A incerteza sobre as expectativas de inflação para os próximos 12 meses permaneceu inalterada em julho, mas o BCE assinala que continua “acima do nível vigente antes do início da guerra no Médio Oriente”.

Os consumidores antecipam ainda uma contração económica de 1,2% na zona euro nos próximos 12 meses, o que representa uma melhoria face à contração prevista de 1,4% no inquérito de junho.

Já as estimativas quanto à taxa de desemprego para os próximos 12 meses mantiveram‑se em 11,2%, sem variação face a junho.