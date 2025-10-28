Consumidores preveem inflação mais baixa na zona euro nos próximos 12 meses

Os consumidores preveem uma inflação mais baixa na zona euro nos próximos doze meses, de 2,7%, em comparação com 2,8% na pesquisa anterior de agosto, foi hoje anunciado.Na pesquisa que o BCE realizou em setembro, publicada esta terça-feira, 28, os consumidores previram uma inflação nos próximos três anos de 2,5% (sem variação em relação à pesquisa anterior) e nos próximos cinco anos de 2,2% (também sem variação em relação à pesquisa anterior).Os consumidores percecionaram uma inflação na zona euro de 3,1% em setembro, mantendo-se pelo oitavo mês consecutivo.A taxa de inflação homóloga na zona euro subiu para 2,2% em setembro, mais duas décimas do que em agosto.A incerteza sobre as expectativas de inflação nos próximos doze meses manteve-se em agosto, segundo o BCE.Os consumidores da zona euro preveem que a economia da zona euro se contraia 1,2% nos próximos doze meses (o mesmo valor da pesquisa de agosto).Da mesma forma, os consumidores preveem que o desemprego na zona euro nos próximos doze meses se situará em 10,7% (também o mesmo valor da pesquisa de agosto).Em geral, os consumidores preveem que o mercado de trabalho permanecerá estável na zona euro. .Taxa de inflação na zona euro revista em baixa para 2,0% em agosto