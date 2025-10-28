DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Sede do BCE, em Frankfurt.
Sede do BCE, em Frankfurt.Dirk Claus/ECB
Economia

Consumidores preveem inflação mais baixa na zona euro nos próximos 12 meses

Na pesquisa que o BCE realizou em setembro e foi publicada esta terça-feira, os consumidores percecionaram uma inflação na zona euro de 3,1% em setembro, mantendo-se pelo oitavo mês consecutivo.
Publicado a

Os consumidores preveem uma inflação mais baixa na zona euro nos próximos doze meses, de 2,7%, em comparação com 2,8% na pesquisa anterior de agosto, foi hoje anunciado.

Na pesquisa que o BCE realizou em setembro, publicada esta terça-feira, 28, os consumidores previram uma inflação nos próximos três anos de 2,5% (sem variação em relação à pesquisa anterior) e nos próximos cinco anos de 2,2% (também sem variação em relação à pesquisa anterior).

Os consumidores percecionaram uma inflação na zona euro de 3,1% em setembro, mantendo-se pelo oitavo mês consecutivo.

A taxa de inflação homóloga na zona euro subiu para 2,2% em setembro, mais duas décimas do que em agosto.

A incerteza sobre as expectativas de inflação nos próximos doze meses manteve-se em agosto, segundo o BCE.

Os consumidores da zona euro preveem que a economia da zona euro se contraia 1,2% nos próximos doze meses (o mesmo valor da pesquisa de agosto).

Da mesma forma, os consumidores preveem que o desemprego na zona euro nos próximos doze meses se situará em 10,7% (também o mesmo valor da pesquisa de agosto).

Em geral, os consumidores preveem que o mercado de trabalho permanecerá estável na zona euro.

Sede do BCE, em Frankfurt.
Taxa de inflação na zona euro revista em baixa para 2,0% em agosto
Zona euro
consumidores
BCE - Banco Central Europeu
Diário de Notícias
www.dn.pt