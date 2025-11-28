Consumidores revêm em alta previsão de inflação na zona euro para 2,8% em 12 meses

Os consumidores preveem uma inflação na zona euro de 2,8% nos próximos 12 meses, mais elevada do que a estimativa de 2,7% da pesquisa anterior de setembro.Assim refletem os dados da pesquisa que o Banco Central Europeu (BCE) realizou com os consumidores em outubro, publicada esta sexta-feira, 28.Os consumidores da zona euro previram uma inflação nos próximos três anos de 2,5% (sem variação em relação à pesquisa anterior) e nos próximos cinco anos de 2,2% (sem variação em relação à pesquisa anterior).Os consumidores percecionaram uma inflação na zona euro de 3,1% em outubro, o mesmo nível pelo nono mês consecutivo.A taxa de inflação homóloga na zona euro caiu para 2,1% em outubro, menos uma décima que no mês anterior.A incerteza sobre as expectativas de inflação nos próximos doze meses manteve-se em outubro, segundo o BCE.Os consumidores da zona euro preveem que a economia da zona do euro se contrairá nos próximos doze meses em 1,1%, contra uma estimativa de um recuo de 1,2% na pesquisa de setembro.Da mesma forma, os consumidores preveem que o desemprego na zona euro nos próximos doze meses se situará em 11%, contra uma estimativa de 10,7% na pesquisa de setembro. .Consumidores preveem inflação mais baixa na zona euro nos próximos 12 meses \n\n