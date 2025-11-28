DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Consumidores revêm em alta previsão de inflação na zona euro para 2,8% em 12 meses

Assim refletem os dados da pesquisa que o Banco Central Europeu (BCE) realizou com os consumidores em outubro.
Sede do BCE, em Frankfurt.
Sede do BCE, em Frankfurt.Dirk Claus/ECB
Publicado a

Os consumidores preveem uma inflação na zona euro de 2,8% nos próximos 12 meses, mais elevada do que a estimativa de 2,7% da pesquisa anterior de setembro.

Assim refletem os dados da pesquisa que o Banco Central Europeu (BCE) realizou com os consumidores em outubro, publicada esta sexta-feira, 28.

Os consumidores da zona euro previram uma inflação nos próximos três anos de 2,5% (sem variação em relação à pesquisa anterior) e nos próximos cinco anos de 2,2% (sem variação em relação à pesquisa anterior).

Os consumidores percecionaram uma inflação na zona euro de 3,1% em outubro, o mesmo nível pelo nono mês consecutivo.

A taxa de inflação homóloga na zona euro caiu para 2,1% em outubro, menos uma décima que no mês anterior.

A incerteza sobre as expectativas de inflação nos próximos doze meses manteve-se em outubro, segundo o BCE.

Os consumidores da zona euro preveem que a economia da zona do euro se contrairá nos próximos doze meses em 1,1%, contra uma estimativa de um recuo de 1,2% na pesquisa de setembro.

Da mesma forma, os consumidores preveem que o desemprego na zona euro nos próximos doze meses se situará em 11%, contra uma estimativa de 10,7% na pesquisa de setembro.

Sede do BCE, em Frankfurt.
Consumidores preveem inflação mais baixa na zona euro nos próximos 12 meses
Zona euro
consumidores
BCE - Banco Central Europeu

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt